Spider-Man: Freshman Year, quando esce la serie Marvel finita nel dimenticatoio?

Nel marasma che è stato l'ultimo anno di Marvel Cinematic Universe, tra critiche sempre più aspre e un cambio di rotta avviato dal ritorno di Bob Iger e dalla presa di coscienza di Kevin Feige, abbiamo rischiati di perdere qualche pezzo per strada: chi pensa ancora, ad esempio, a quella tanto chiacchierata Spider-Man: Freshman Year?

La serie animata che dovrebbe vedere un nuovo Peter Parker prendere il post di Tom Holland è sulla carta uno dei progetti potenzialmente più interessanti di questo nuovo corso del Marvel Cinematic Universe: ambientato nell'ambito della saga del multiverso, lo show potrebbe offrirci spunti molto interessanti sulla scia degli episodi più riusciti di What If...?, della quale è in effetti uno spin-off.

Ma chi ne parla ancora? Da un po' di tempo di Spider-Man: Freshman Year sembrano essersi un po' perse le tracce, nonostante i punti d'interesse non manchino di certo! Qui, dunque, entriamo in gioco noi a recapitarvi un reminder che potrebbe non risultare del tutto inutile: la serie animata che vedrà Peter Parker alle prese con il più grosso stravolgimento della sua vita dovrebbe uscire durante il 2024, anche se di finestre vere e proprie ancora non si parla! Cosa ne dite? L'hype è rimasto intatto? Fatecelo sapere nei commenti!