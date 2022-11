Spider-Man Freshman Year, rumor: tornano Kingpin e Daredevil, storia delle origini?

Era da un po' che l'attesa serie prequel animata Spider-Man: Freshman Year non sfornava qualche aggiornamento. Ora un rumor vorrebbe sia Charlie Cox che Vincent D'Onofrio pronti a tornare con versioni animate di Daredevil e Kingpin. E potrebbe trattarsi della loro storia delle origini, visto il reboot delle vecchie stagioni!

Per quanto riguarda quest’ultimo e il suo Wilson Fisk di recente tornato alla Marvel nella serie di Hawkeye, ovviamente tutti gli occhi sono puntati sulla serie reboot di Daredevil. E ormai “reboot” non è solo un termine vago, perché con buona pace (e grande preoccupazione) dei fan, è arrivata la conferma definitiva che Daredevil Born Again sarà reboot e azzererà tutto quanto visto nelle tre stagioni precerdenti di Marvel Television. Questo vuol dire che gran parte delle storie, compresa quella delle origini, verranno riraccontate, compreso l’arco di ascesa di Fisk all’interno della malavita di New York.

In effetti, quando l’abbiamo ritrovato nel MCU con Hawkeye era già al culmine del suo potere nella Grande Mela, quindi non abbiamo visto propriamente questa ascesa. Ma dal momento che Spider-Man: Freshman Year sarà ambientato nella giovinezza di Peter Parker, molti anni prima rispetto all’attuale timeline, potremmo trovare anche un Kingpin agli inizi. A dire il vero, proprio la timeline di Freshman Year ha creato molta confusione nel MCU, prima di trovare un collocamento ufficiale.

Sia come sia, il rumor viene da The Comic Circus ed è ben lontano dall’essere confermato, figurarsi dai Marvel Studios. La fonte sostiene che l’apparizione di Kingpin dovrebbe fungere da gancio narrativo per costringere Peter Parker a collaborare con il Daredevil di Charlie Cox. Ma dal momento che sia quest’ultimo che il suo principale avversario avranno bisogno di una storia delle origini azzerata e vista la natura di prequel di questo show, forse sarà proprio l’occasione giusta. Per avere i due, poi, già pronti e maturi in tempo per Born Again.

