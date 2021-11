Spider-Man: Freshman Year, la serie Marvel è già qui grazie al primo poster fan-made

L'Universo Marvel - e il futuro che si sta preparando, soprattutto - sono reduci dalla valanga di annunci fatti durante il Disney+ Day. Fra questi anche Spider-Man: Freshman Year, nuova serie animata dedicata all'Uomo Ragno che, grazie all'inventiva di un fan, ha già un poster tutto suo.

Il nuovo progetto dedicato all'Uomo Ragno è solo uno dei tantissimi, nuovi titoli per il piccolo schermo annunciati da Marvel nel Disney Plus Day. Come preannunciato, la Marvel intendeva puntare su tutta una sequela di serie animate inserite nel MCU. Oltre alla seconda stagione di What if...? e al titolo inedito X-Men '97, anche l'Uomo Ragno guadagna la sua controparte animata.

La serie vedrà protagonista un Peter Parker ancora giovanissimo e inesperto, al suo primo anno di liceo e alle prime esperienze con i suoi nuovi poteri. Si tratterà dunque di un prequel, ambientato ben prima l'introduzione del personaggio, da parte di Tony Stark, nella squadra favorevole agli Accordi di Sokovia nel terzo Captain America: Civil War.

A quanto pare, la serie offrirà anche l'occasione di approfondire il personaggio di Zio Ben in Spider Man, finora a malapena accennato in tutti i prodotti usciti finora. Quando conosciamo Peter è già solo con sua Zia May, interpretata dalla giovane Marisa Tomei, che l'ha preso con sé dopo la morte dei genitori.

Oggi, grazie al lavoro di un fan troppo impaziente e decisamente creativo, la serie ha già il suo primo abbozzo di poster con mesi - se non anni - d'anticipo rispetto a quando inizieranno le riprese e si potranno vedere i primi advertisment.

Il tentativo della fan-art, che trovate in calce all'articolo, non tiene ovviamente conto del fatto che la serie sarà animata e sceglie come volti quelli cui siamo stati abituati finora dai live-action, tutti appiccicati in un grande collage come su un diario di una schiappa del liceo. Vale a dire, in linea con il personaggio di Parker. Che ne pensate del poster? Ditecelo nei commenti!