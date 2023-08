Spider-Man: Freshman Year, la serie del Multiverso Marvel è stata cancellata?

La nuova serie animata dei Marvel Studios Spider-Man: Freshman Year è stata cancellata? Le ultime voci di corridoio non hanno fatto ben sperare, ma il creatore dello show targato Disney+ Jeff Trammell ha finalmente fornito un nuovo, agognato aggiornamento.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, il capo sceneggiatore della nuova serie di Spider-Man ha confermato che lo show è vivo e vegeto e che non vede l'ora di poterlo mostrare ai tanti fan che, da anni, attendono di poter mettere le mani su questa nuova avventura di Peter Parker nel Multiverso Marvel: annunciata nel 2021, inizialmente la serie venne presentata come una sorta di prequel del Peter Parker di Tom Holland ambientato prima di Captain America: Civil War e dedicato ai primi anni di liceo del futuro membro degli Avengers, ma in un secondo momento lo show venne rimodellato per essere ambientato in una linea temporale alternativa del Multiverso Marvel.

Indipendentemente dalla storia che sarà raccontata, Trammell sembra fiducioso che Spider-Man: Freshman Year finirà col conquistare i fan: "Non posso rivelare ancora niente, ma non vedo l'ora che tutti possano vedano la nostra serie. Il nostro team ha lavorato (e sta ancora lavorando) molto duramente per rendere Freshman Year davvero speciale, divertente e unica e non vedo l'ora che il mondo lo veda!" Ricordiamo che nella serie Charlie Cox riprenderà il ruolo di Daredevil in qualità di doppiatore, proprio mentre le voci di corridoio vogliono un collegamento tra Daredevil: Born Again e Spider-Man 4 con Tom Holland.

Spider-Man: Freshman Year non ha ancora una data d'uscita, ma si spera di poterla vedere su Disney+ nel corso del 2024: tra le altre serie animate in arrivo dai Marvel Studios ricordiamo anche What If 2, I am Groot 2, Marvel's Zombie e X-Men '97.