Spider-Man: Freshman Year, la serie tv Marvel Studios cambia titolo ed è ancora più bello

Grosse novità dal mondo animato dei Marvel Studios: dopo l'annuncio di Eyes of Wakanda, serie tv spin-off di Black Panther, in queste ore è stato svelato anche un nuovo titolo ufficiale per Spider-Man: Freshman Year, l'attesa serie animata dedicata a Spider-Man.

Come rivelato da un nuovo comunicato stampa della Disney, infatti, la serie animata sarà ora intitolata Your Friendly Neighbourhood Spider-Man, con l'attesissimo progetto - annunciato diversi anni fa - che stando al comunicato uscirà nel corso del 2024 in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, sebbene al momento né la Disney né i Marvel Studios abbiano fornito una data d'uscita specifica.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli, tuttavia il cambio di titolo potrebbe confermare le tante revisioni apportate dai Marvel Studios nel corso del tempo alla versione originale della serie, intorno alla quale sono emerse le voci di corridoio più disparate. Da notare anche che, da quanto sappiamo, dovrebbe esistere anche una seconda stagione intitolata Spider-Man: Sophomore Year, il cui titolo però va ora a perdere di senso dopo il cambio di nome ufficiale (Freshman Year indica il primo anno di liceo negli Stati Uniti, mentre Sophomore Year il secondo).

Per altri contenuti, scoprite quali sono i personaggi Marvel che appariranno in Your Friendly Neighbourhood Spider-Man.