Spider-Man Freshman Year, finalmente spiegata la gran confusione sulla timeline dello show

Dopo aver spiegato nel dettaglio la timeline di I am Groot, serie tv spin-off di Guardiani della Galassia dedicata a Baby Groot e in arrivo su Disney Plus dal 10 agosto, il produttore Marvel Brad Winderbaum ha discusso anche la gran confusione che si è creata intorno a Spider-Man: Freshman Year.

Dopo le numerose novità arrivate durante il Comic-Con per la serie animata dedicata agli anni di formazione del Peter Parker di Tom Holland, infatti, i fan hanno messo in dubbio la fedeltà di Spider-Man Freshman Year al canone del MCU, e a quanto pare avevano ragione: in una nuova intervista concessa a Comicbook, infatti, Winderbaum ha apparentemente confermato che Spider-Man: Freshman Year sarà una sorta di spin-off di What If e sarà ambientata in una delle tante realtà alternative del vasto Multiverso Marvel:

"In sostanza, la serie segue lo schema che i fan hanno già visto in Captain America: Civil War, con Peter che trova il suo lettore Blu-ray rotto nella spazzatura ed entra nel suo appartamento, con quella famosa scena in cui si ritrova faccia a faccia con Tony Stark che lo sta aspettando per offrirgli il finto tirocinio e portarlo a Berlino a combattere gli Avengers anti-accordi di Sokovia. Ma, a causa delle cose che stanno accadendo nel Multiverso, non ci sarà Tony Stark ad aspettarlo insieme a zia May, bensì Norman Osborn. Questo piccolo grande dettaglio deraglierà la sua intera esistenza, e da lì l'avventura di Peter sarà molto diversa da quella che i fan conoscono, con l'arrivo di tantissimi personaggi inaspettati dell'universo Marvel."

Tra i nuovi personaggi che Spider-Man incontrerà in Freshman Year ricordiamo Daredevil di Charlie Cox e Harry Osborn, entrambi mostrati durante la presentazione dei Marvel Studios per i futuri progetti animati tenuta nei giorni scorsi al Comic-Con. Dal palco della famosa convention, inoltre, è stato annunciato che Spiderman Freshman Year tornerà con una stagione 2, con la prima che uscirà in esclusiva su Disney Plus nel 2024.

