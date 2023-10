Spider-Man: Freshman Year, svelati trama e personaggi: 'Un viaggio mai visto prima'

Dopo la conferma che Tom Holland sarà sostituito per Spider-Man: Freshman Year, in queste ore sono arrivate online nuove preziosissime informazioni sull'attesa prima serie tv animata dei Marvel Studios dedicata a Spider-Man.

Nei documenti ufficiali depositati dalla Marvel all'ufficio per il copyright degli Stati Uniti, gli stessi che in queste ore ci hanno fornito nuovi aggiornamenti relativi a Daredevil: Born Again, Iron Heart e Agatha: Darkhold Diaries, veniamo infatti a sapere conoscere la prima sinossi ufficiali per Spider-Man: Freshman Year, una serie tv animata che può essere considerata una sorta di spin-off di What If e che avrà luogo nel contesto della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

La trama ufficiale di Spider-Man: Freshman Year anticipa: "Marvel Studios presenta Spider-Man: Freshman Year, una nuova serie tv animata in cui la vita di Peter Parker, adolescente che si sta preparando ad affrontare il suo primo anno di liceo, viene cambiata per sempre da una serie di eventi che lo manderanno in un viaggio mai visto prima. Nel primo episodio scopriamo che la nuova era di Spider-Man inizia qui!” Inoltre, è stato rivelato che il cast ufficiale di Spider-Man: Freshman Year, che comprenderà i seguenti attori e personaggi:

Hudson Tamigi nel ruolo di Peter Parker

Eugene Byrd nel ruolo di Lonnie Lincoln

Grace Song nel ruolo di Nico Minoru

Hugh Dancy nel ruolo di Otto Ottavio

Kari Wahlgren nel ruolo di zia May

Zeno Robinson nel ruolo di Harry Osborn

In precedenza, lo ricordiamo, è stato annunciato che Charlie Cox riprenderà il ruolo di Daredevil in Spider-Man: Freshman Year, anche se il nome della star è assente da questo elenco, ritenuto comunque parziale. La serie non ha ancora una data d'uscita su Disney+, ma è già stata rinnovata per una seconda stagione intitolata Spider-Man: Sophomore Year, che seguirà questa nuova Variante di Peter Parker nel suo secondo anno di liceo.