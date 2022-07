Spider-Man: Freshman Year, Tom Holland tornerà per doppiare Peter Parker nella serie?

Mentre Spider-Man: No Way Home si prepara a tornare al cinema, gli abbonati Disney+ attendono l'arrivo della nuova serie animata sull'Uomo Ragno, Spider-Man: Freshman Year. Ma sentiremo di nuovo la voce di Tom Holland, o sarà qualcun altro a doppiare Peter Parker?

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito The Illuminerdi, Tom Holland non sarebbe di ritorno come voce di Peter Parker in Spider-Man: Freshman Year.

Pare infatti che, come accaduto anche in precedenza per la serie animata What If...? (dove sono stati diversi gli attori del MCU a non doppiare i rispettivi personaggi), Holland non presterà la voce al personaggio nello show prequel della trilogia cinematografica di Homecoming.

Non ci sono ancora conferme ufficiali in merito, e non sappiamo se a questo punto potrebbe tornare Hudson Thames (doppiatore di Spider-Man in What If...?) come voce di Peter, ma vi terremo aggiornati.

Intanto, Holland dovrebbe invece tornare a vestire i panni del giovane supereroe Marvel nella nuova trilogia di film anticipata anche dai produttori e dagli sceneggiatori della saga, ma anche qui i dettagli in merito scarseggiano, e gli stessi attori hanno più volte dato risposte vaghe proprio per far trapelare il meno possibile.

Ma voi quanto attendete dei nuovi film di Spider-Man, e quanto la serie animata Spider-Man: Freshman Year? Fateci sapere nei commenti.