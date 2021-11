Spider-Man: Freshman Year, vedremo finalmente Zio Ben nel MCU?

Fra le tante novità annunciate al Disney+ Day, Spider-Man: Freshman Year non è forse una delle più attese, ma è comunque una piacevole scoperta. Soprattutto perché permetterà di approfondire gli albori di Peter Parker come supereroe e, quindi, anche un personaggio finora assente nell'MCU: suo zio Ben.

Tantissimi i nuovi titoli, soprattutto seriali e soprattutto Marvel, annunciati al Disney+ Day. In pratica ognuno dei super cui siamo tanto affezionati vedrà ampliarsi il suo arco narrativo grazie a tutta una serie di prodotti il lavorazione: vi abbiamo parlato del ruolo fondamentale di Bruce Banner in She Hulk, delle potenzialità alternative aperte da Marvel Zombies, ma anche e soprattutto delle novità su Spider Man Freshman Year. La serie, una delle tante in versione animata su cui la Marvel sta investendo nell'ultimo periodo, ripercorrerà il primo anno di liceo di Peter Parker.

Il ragazzo è alle prese con la scoperta dei problemi, le inquietudini ma anche le emozioni della sua adolescenza, oltreché delle potenzialità offerte dai suoi nuovi poteri. Potremmo vedere addirittura, come per il Tobey Maguire di Sam Raimi, il momento in cui Peter è venuto a contatto con il ragno modificato. Nell'MCU infatti, Tom Holland è stato introdotto a poteri già ottenuti. Questo salto nel passato invece, e soprattutto con questa nuova cifra stilistica, potrebbe risultare molto interessante, anche perché dovrebbe permettere di affrontare un personaggio a malapena citato, finora, nell'MCU.

Stiamo parlando ovviamente dello zio Ben, marito di May scomparso troppo presto e figura paterna per Peter dopo la morte dei suoi genitori. Quella di Ben è una figura fondamentale sia nell'accompagnare la crescita di Peter, sia nel segnare, con la sua morte, la percezione dei propri poteri e il modo più giusto di usarli: combattendo il crimine, aiutando i newyorkesi. Certo, anche nei film di Raimi l'attore Cliff Robertson è presente per un arco brevissimo, ma la sua vicenda è fondante in tutti i successivi film. Lo stesso non si può dire per l'MCU: la May di Marisa Tomei non ne parla mai, viene solo citato in Far From Home - per le sue iniziali su una valigia - e in What if...?. Vi piacerebbe vedere un Ben canonico nell'MCU, e in versione animata poi? Ditecelo nei commenti!