Spider-Man: Freshman Year: Zio Ben vola in trend dopo l'annuncio della nuova serie Marvel

Fin qui, nel Marvel Cinematic Universe questo personaggio è stato un po' snobbato , e sono stati piuttosto rari i riferimenti a lui rivolti. In Spider-Man: Far From Home, il personaggio di Tom Holland usa utilizza però una valigia con le sue iniziali BFP incise mentre, in What If...? è stayo citato brevemente dall'Uomo Ragno presente in un episodio della serie.

L' annuncio di Spider-Man: Freshman Year ha letteralmente scosso il Marvel Cinematic Universe, facendo finire Zio Ben in trend sui social network . In molti infatti, dopo la notizia di questa nuova serie animata, hanno subito rivolto il loro pensiero al membro della famiglia Parker scomparso tragicamente in una rapina.

