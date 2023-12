Spider-Man, grosse novità sulla serie tv Silk di Prime Video

Arrivano importanti notizie relative a Silk: Spider Society, show annunciato nel settembre del 2020 da Amazon Prime Video e i cui lavori erano stati fermati dallo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood. A seguito del ritardo di Amazon di ricostituire una writing room per Silk, la WGA ha stilato una dichiarazione contro l’azienda di Bezos.

Dopo aver parlato della protagonista di Silk: Spider Society, torniamo a occuparci della serie tv ambientata nell’universo dell’Uomo Ragno per riportare la lettera del sindacato degli sceneggiatori atta a prendere le parti degli autori dello show, ancora non messi nella condizione di ricominciare a lavorare dopo la fine dello sciopero.

La WGA si è dimostrata pronta a tutto per difendere i propri associati: “WGAW ha notificato agli Amazon Studios che la mancata ripresa di alcune sale di scrittura dopo lo sciopero costituisce una violazione dell’accordo di cessazione dello sciopero tra la WGA e l’AMPTP e dell’articolo 7 dell’MBA. Le case di produzioni sono obbligate a rimettere al lavoro gli sceneggiatori al termine dello sciopero e i contratti personali degli sceneggiatori sono stati estesi per un periodo pari alla parte della durata del contratto trascorsa durante lo sciopero. Il sindacato avvierà un’azione legale contro Amazon e qualsiasi altro studio che violi lo STA per recuperare il risarcimento, gli interessi sui pagamenti ritardati dovuti a causa del ritardo”.

In questo contesto, Deadline fa trapelare che Amazon sarebbe pronta a dare l’ok al gruppo di sceneggiatori di Silk per ricominciare a lavorare sulla serie già da gennaio 2024.

In attesa di capire se Amazon deciderà di effettuare dei cambiamenti allo script fino a questo momento presentato, e di scoprire quale sarà il futuro della serie, vi lasciamo a una riflessione a proposito dell’universo narrativo di Silk: Spider Society.