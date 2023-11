Spider-Man: guai dietro le quinte per la serie Prime Video Silk? Cosa è successo

Nonostante gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA si siano ormai conclusi, un nuovo articolo afferma che Amazon si sarebbe rifiutata di ripristinare la produzione di Silk: Spider Society. Lo show era stato sospeso a causa degli scioperi e, una volta terminati, lo studio non ha mostrato alcun interesse nel far ripartire i lavori di produzione.

L'annuncio dell'arrivo di Silk: Spider Society era stato entusiasmante per molti, in quanto Amazon Studios aveva promesso di realizzare uno show dedicato a uno dei personaggi preferiti dai fan dei fumetti, Cindy Moon. Tuttavia, lo studio non ha mostrato alcuna intenzione di riprendere lo show precedentemente annunciato per spingerlo verso la produzione.

La WGA non è contenta della cosa e ha minacciato di intraprendere azioni legali. Come riportato in esclusiva da The Ankler, la WGA ha inviato una lettera agli Studios. "La WGAW ha informato gli Amazon Studios", ha dichiarato la WGA.

"La mancata ripresa di un certo numero di writer's room dopo lo sciopero è una violazione dell'accordo di cessazione dello sciopero (STA) tra la WGA e l'AMPTP e dell'articolo 7 dell'MBA. Gli studios sono obbligati a rimettere al lavoro gli sceneggiatori al termine dello sciopero, e gli accordi sui servizi personali degli sceneggiatori sono stati estesi per un periodo pari alla parte della durata del contratto trascorsa durante lo sciopero. La Gilda avvierà un'azione legale contro Amazon e qualsiasi altro studio che violi l'accordo per recuperare il risarcimento, gli interessi sui pagamenti in ritardo e i contributi per le prestazioni dovute a causa dei rinvii".

In seguito allo sciopero, diversi progetti sono ancora in un limbo e non ci sono stati aggiornamenti per la ripresa di questi progetti, tra cui Silk: Spider Society di Amazon. Gli sceneggiatori precedentemente coinvolti nel progetto non vengono pagati da prima dello sciopero e questo ha inasprito ulteriormente le tensioni.

Lo sciopero è stato piuttosto duro per tutti gli operatori del settore, compresi gli sceneggiatori. Ma "non è chiaro se le continue sospensioni dei lavori siano legati allo sciopero o ad altre questioni", ha dichiarato un insider a The Ankler, aggiungendo: "Tutto si sta muovendo a un ritmo glaciale". In precedenza, nel bel mezzo dello sciopero della WGA, diversi organi di stampa avevano riferito che il live-action Silk: Spider Society era in lavorazione. Angela Kang (The Walking Dead) avrebbe dovuto scrivere, produrre e dirigere la serie.

Anche Phil Lord e Chris Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse) sarebbero stati coinvolti nel progetto. Katherine Pope di Amazon aveva dichiarato in precedenza a Deadline che la serie era uno dei progetti su cui si erano concentrati di più.