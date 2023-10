Spider-Man sarà in Invincible 2? Gli indizi sono tanti, e lo showrunner non nega

La nuova stagione di Invincible, l'acclamata serie tv animata di Prime Video tratta dal fumetto omonimo di Robert Kirkman, potrebbe includere anche la partecipazione di Spider-Man, il famoso supereroe della Marvel Comics.

Parlando con The Hollywood Handle, lo showrunner di Invincible Simon Racioppa è stato interrogato su questa eventualità e, curiosamente, non ha negato. La sua risposta è stata: "Mi piacerebbe avere dei crossover con tutti i personaggi più famosi, con la DC, con la Marvel, con tutti questi altri personaggi. Voglio dire, nel caso specifico, immagino che dobbiate aspettare per scoprirlo...la Marvel a volte concede in licenza i propri personaggi ad altri studi".

Invincible ha incontrato Spider-Man e gli Avengers nei fumetti, in particolare nell'album Marvel Team-Up #14 del 2006, che si collegava all'albo Invincible #33. Il creatore della serie Robert Kirkman aveva precedentemente dichiarato: "Angstrom Levy sarà un nuovo cattivo che entrerà nella serie nella seconda stagione. E se avete letto i fumetti, sapete chi è e qual è il suo obiettivo. È un cattivo che ha accesso a più dimensioni, e quindi la storia si aprirà al Multiverso."

Oltre alla conferma di una trama basata sul Multiverso, ci sono diversi indizi che puntano verso un crossover tra Invincible e Spider-Man nella stagione 2 della serie Prime Video: ad esempio, nel trailer ufficiale di Invincible 2 è stato individuato un easter-egg dedicato a Peter Parker, mentre il cast della serie include il doppiatore di Spider-Man Josh Keaton. Infine, Sony ha già un accordo televisivo con Amazon Prime Video, rendendo la cosa tecnicamente possibile.

Invincible 2 sarà composta da 8 episodi, che arriveranno su Prime Video in due parti: i primi quattro episodi debutteranno dal 3 novembre, mentre i successivi quattro saranno distribuiti nel corso del 2024.