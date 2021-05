Spider-Man: è morto Paul Soles, il doppiatore della serie animata degli anni '60

Paul Soles, l’attore canadese che ha prestato la sua voce nella serie animata L'Uomo Ragno (Spider-Man) degli anni '60, è morto all'età di 90 anni. A confermare la triste notizia è stata la sua manager Angela Wright con un commovente post su Facebook.

"Paul Soles era un vero tesoro canadese. Ha vissuto una lunga vita con così tante avventure lungo il suo percorso. RIP” si legge nella didascalia della foto che potete vedere in calce alla notizia.

Altri colleghi e amici stanno omaggiando e ricordando il doppiatore con messaggi di cordoglio. Ma Soles non ha prestato la sua voce solo al supereroe di New York, ha doppiato anche Hermey in Rudolph the Red-Nosed Reindeer (1964). In Canada, l'attore ha ospitato un talk show a tarda notte alla fine degli anni '70 chiamato Canada After Dark.



L'anno scorso all'Action Figure Expo in Ontario, Evantinment ha intervistato Soles che ha parlato dell’inizio della sua carriera:



“Tutto è iniziato davvero in radio. I miei lavori estivi all'università erano quasi sempre nelle stazioni radio”, ha raccontato Soles. “Partendo dal basso. Inizi al mattino e chiudi la stazione di notte, ma puoi imparare il business. Quindi, è come essere pagati per andare al college o alla scuola professionale. Ma è stata davvero più una fortuna che una buona gestione. Alcuni mi hanno dato una possibilità e sono molto grato”.



