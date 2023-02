Spider-Man Noir, Amazon al lavoro con Sony su una serie live-action!

Mentre lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe si gode questo periodo sabbatico post Spider-Man: No Way Home, l'universo dell'Uomo Ragno targato Sony non nasconde le sue mire espansionistiche: dopo film come Morbius e Venom l'obbiettivo è il piccolo schermo, come conferma l'annuncio di una serie su Spider-Man Noir.

Sony sembra aver trovato in Amazon un valido partner sotto quest'aspetto: proprio con l'azienda di Jeff Bezos la produzione lavorerà infatti non solo allo show su Silk già annunciato nelle scorse settimane, ma anche a questa serie live-action che porterà nuovamente sul piccolo schermo (dopo la parentesi Ultimate Spider-Man) il personaggio di ammirato in quel gioiello che risponde al nome di Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Al momento non conosciamo ancora altri dettagli: la serie arriverà presumibilmente su Amazon Prime Video, ma è ovviamente ancora presto per quanto riguarda cast e nomi coinvolti alla regia; la più grande curiosità, naturalmente, porta il nome di Nicolas Cage: possibile che Sony possa decidere di coinvolgere nuovamente l'attore dopo averlo visto doppiare Spider-Man Noir in occasione del già citato Spider-Man: Un Nuovo Universo?

Cosa ne dite? Siete contenti di quest'annuncio? Vi piacerebbe vedere Cage in carne ed ossa nei panni di Spider-Man Noir? Diteci la vostra nei commenti! Noi, ovviamente, vigileremo in attesa di novità.