Spider-Man Noir: una fan art ci presenta l'eroe della nuova serie Prime Video

La Sony Pictures Television ha recentemente annunciato un accordo che permetterà alla piattaforma streaming di Amazon di essere la casa del nuovo universo televisivo di spider-Man e delle nuove serie a lui dedicate. spider-Man

Una delle serie recentemente annunciate in questo ambito è quella dedicata all’adattamento di Spider-Man Noir, personaggio conosciuto dai fan dei fumetti dedicati al multiverso e da chi ha avuto modo di vedere Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Un fan particolarmente preso dalla notizia ha creato una fan art che mostra la sua particolare visione del personaggio in un live action: sulla pagina instagram @Clements.ink si può trovare il design immaginato per Spider-Man Noir che vi lasciamo in calce all'articolo.

Intervistata a proposito del suo nuovo ruolo come presidentessa dei Sony Pictures Television Studios, Katherine Pope ha parlato a Deadline dello stato delle cose rispetto agli show dedicati al ragno newyorkese: “È un focus enorme per tutti noi, per me in particolare. Ero già una fan di Angela Kang quindi sono davvero emozionata di poter lavorare con lei su Silk. È bravissima oltre che una vera professionista”.

Continuando poi a parlare del primo progetto annunciato per la collaborazione con il colosso streaming di Bezos sono arrivate anche le dichiarazioni della Kang che si è mostrata allo stesso modo entusiasta: “Sono più che emozionata di unirmi alla famiglia degli Amazon Studios per il prossimo capitolo della mia carriera. Sto cercando di lavorare con il team su uno show diverso e che sia incentrato sul personaggio per portare un prodotto adatto ad un pubblico globale e non vedo l’ora di tuffarmi nella sfida di dare vita alla supereroina Silk sullo schermo".

E voi, quanto siete impazienti di scoprire il nuovo Ragno-Verso che andrà in onda su Prime? In attesa di nuovi sviluppi, vi lasciamo a un articolo più specifico sui nuovi progetti dedicati a Spider-Man Noi e Silk.