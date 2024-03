Spider-Man Noir, tutto quello che sappiamo sulla serie tv live-action con Nicolas Cage

Cosa bisogna sapere su Spider-Man Noir? La famosa variante del supereroe, vista per la prima volta in Spider-Man: Un nuovo universo, sarà protagonista di una nuova serie tv live-action attualmente in sviluppo, con Nicolas Cage in trattative per il ruolo principale.

L’annuncio della serie risale allo scorso anno, quando Prime Video ha annunciato un piano in collaborazione con Sony per espandere sul piccolo schermo e in streaming il franchise di Spider-Man, cresciuto esponenzialmente dopo il successo del film d'animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo, nel quale Nicolas Cage doppiava proprio Spider-Man Noir.

Oren Uziel (The Lost City) è stato scelto per fungere da scrittore e produttore esecutivo del progetto, e insieme a lui lo scorso dicembre è stato aggiunto Steve Lightfoot, autore della serie tv di Netflix The Punisher. Attualmente il team sta sviluppando Spider-Man Noir insieme ai produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse Phil Lord e Christopher Miller e alla produttrice di lunga data del franchise di Spider-Man Amy Pascal, con Nicolas Cage ha apparentemente confermato il suo coinvolgimento, o almeno le trattative in corso, proprio in queste ore, dichiarando a Collider: "Beh, al momento posso dire solo che ne abbiamo parlato. Non è un segreto che amo il personaggio: grazie a lui posso combinare le mie interpretazioni preferite dell'età dell'oro di Hollywood, quelle di Robinson, Cagney, Bogart, con un personaggio che, come sappiamo, è ampiamente considerato il capolavoro di Stan Lee."

Finora sono pochi i dettagli sulla trama di Spider-Man Noir, ma è stato precedentemente riportato che la serie - attualmente senza titolo - seguirà un supereroe anziano nella New York degli anni '30.

Su Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti di oggi.