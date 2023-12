Spider-Man Noir, la serie Amazon ha trovato il suo sceneggiatore!

Ci sono alcune novità sullaserie live-action su Spider-Man Noirprodotta da Amazon Studios: oltre alla presenza di Steve Lightfoot nel ruolo di co-showrunner, adesso conosciamo anche il nome dello sceneggiatore che darà vita alla serie ambientata in una New York degli anni Trenta.

Sarà Oren Uziel a scrivere la serie, di cui ancora non conosciamo il titolo nè il cast. Esiste la possibilità di un coinvolgimento di Nicolas Cage, o almeno così hanno fatto intendere i due produttori Phil Lord e Chris Miller, ma è tutto ancora in fase di definizione. La scelta di includere Cage non sarebbe un'assurdità, considerato che l'attore ha già doppiato Spider-Man Noir in Spider-Man: Un Nuovo Universo.

I pochi nomi noti legati alla serie, prodotta da Amazon in collaborazione con Sony, non sono comunque di primo pelo, da Lightfoot, già showrunner di The Punisher della Marvel, a Uziel, noto per la sua partecipazione alla sceneggiatura di Escape Room 2 - Gioco mortale e Mortal Kombat del 2021.

I lavori sulla serie di Spider-Man Noir si erano interrotti a causa dello sciopero della WGA, insieme a quelli su Silk, altra serie targata Sony e legata all'universo animato del supereroe, che ha Angela Kang nei panni di showrunner e produttrice. Adesso che i lavori potranno riprendere, non rimane che attendere nuove notizie sul nuovo prodotto dell'universo di Spider-Man.