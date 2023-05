Spider-Man: Noir, che fine ha fatto la serie animata? Nicolas Cage potrebbe tornare!

Dal momento dell'annuncio di una nuova serie animata su Spider-Man Noir non si è saputo praticamente più nulla circa lo stato dei lavori e solo qualche ora fa, diversi mesi dopo, i produttori hanno cercato di fornire qualche aggiornamento in merito al progetto. Ricordiamo che la serie è sviluppata da Amazon in collaborazione con Sony Pictures.

Nel corso di una recente intervista con Collider, ai produttori Phil Lord e Chris Miller è stato chiesto se la serie fosse ancora in sviluppo e i due hanno lasciato intendere che Nicolas Cage potrebbe essere coinvolto. Ricordiamo che lo scorso marzo era stato comunicato che Cage non sarebbe tornato come doppiatore del personaggio di Spider-Man Noir.

Lord ha subito risposto "sì" quando gli è stato chiesto se la serie Spider-Man Noir fosse ancora in lavorazione. "Era [in fase di sviluppo] fino allo sciopero degli sceneggiatori e tutto si è interrotto. Ma una volta risolto il problema, torneremo ad occuparcene. Ma sta procedendo bene". Quando gli è stato chiesto se c'era la possibilità che Cage interpretasse il ruolo nella serie, Lord ha fatto finta di niente e ha risposto: "C'è una possibilità".

Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo trailer di Spider-Man: Across the SpiderVerse.

Parlando del suo amore per il personaggio, Cage aveva dichiarato alcuni mesi fa: "Beh, penso che sia un personaggio meraviglioso", ha detto Cage. "È un personaggio che si presta a incanalare alcune delle mie star preferite del cinema noir. Non importa se le nuove generazioni non sanno chi sia [Humphrey] Bogart o [James] Cagney. Il punto è che quei ritmi funzionavano. Funzionano sulla macchina da presa. Funzionano in termini di suono. Spider-Man, per me, è il supereroe più figo. Penso che combinarlo con un atteggiamento da film noir, da star del cinema dell'epoca d'oro degli anni '30, lo renda uno dei personaggi più eccitanti tra tutti i supereroi".