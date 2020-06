Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, Christopher Daniel Barnes vi prenderà parte?

Christopher Daniel Barnes, che ha doppiato Spider-Man in tutte e cinque le stagioni di Spider-Man: The Animated Series, sarebbe "onorato" di doppiare un Peter Parker più anziano in Spider-Man: Un Nuovo Unoverso 2.

Il sequel del film del 2018 dovrebbe farci rincontrare Miles Morales e tutti gli altri Spider-Man del multiverso tra cui Peter B. Parker, Spider-Pork , Peni Parker e Spider-Man Noir, introducendo nuovi personaggi tra cui Takuya Yamashiro, il ragno giapponese.

"Sarebbe fantastico", ha detto il dippiatore quando gli è stato chiesto di un eventuale ruolo in Spider-Verse 2. "Ho ripreso il ruolo più volte nei videogiochi ... quindi sarebbe fantastico. Se potessi farlo di nuovo, ne sarei veramente molto onorato".

"Sto diventando un po' vecchio per farlo", ha aggiunto l'attore 47enne, "Ma sarei felice di interpretare comunque un Spider-Man più vecchio, magari un mentore per Miles".

Dalla conclusione della serie animata composta 65 episodi e andata in onda tra il 1994 e il 1998, Barnes ha ripreso più volte il ruolo dell'iconico supereroe in più videogiochi, tra cui Spider-Man Noir in Spider-Man: Shattered Dimensions del 2010 e Miguel O'Hara, aka the Spider Man del 2099, nel 2011 in Spider-Man: Edge of Time.

Molti altri interpreti dell'Uomo Ragno, avrebbero dovuto fare capolino nel film d'animazione. Nel 2018, Rodney Rothman, uno dei tre registi di Spider-Verse, ha rivelato che la star della trilogia di Sam Raimi, Tobey Maguire era stata considerata per un ruolo nel primo film. Tom Holland, che interpreta Spider-Man dal vivo nell'universo cinematografico Marvel, in seguito ha rivelato di aver quasi fatto un cameo in Spider-Verse come un altro Peter Parker.

Intanto nei giorni scorsi Miles Morales è anche approdato su PS5 lasciando tutti a bocca aperta. Se non l'avete ancora letta, date un'occhiata alla nostra recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo e fateci sapere cosa vi aspettate dal sequel.