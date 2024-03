Spider-Man, quali sono le prossime serie televisive in sviluppo?

Spesso si parla dei prossimi film attesi per quanto riguarda Spider-Man, ma quali sono invece le serie tv legate all’uomo ragno che sono prossime all’uscita?

Ci sono 5 Spider-Man perfetti per un progetto stand-alone, ma oltre a questi ha scatenato molto interesse il misterioso Spider-Man Noir apparso in Spider-Man: Into the spiderverse. Ed ecco che Sony non ha perso tempo dedicandogli una serie. Amazon ha rivelato i piani per una serie live-action incentrata su Spider-Man Noir nel febbraio 2023. Amy Pascal, insieme a Lord e Miller, dovrebbero tornare come produttori esecutivi, mentre Oren Uziel si occuperà della sceneggiatura. Tuttavia, lo sciopero della Writers Guild of America ha temporaneamente bloccato i progressi di questa derivazione di Spider-Man, lasciando segreti i dettagli sulla trama e sul cast.

Altra serie, che sicuramente arriverà per il 2024, è “Your Friendly Neighborhood Spider-Man”. La serie è basata sullo Spider-Man di Tom Holland. Non è un prequel diretto di Spider-Man: Homecoming, ma una storia a sé stante all'interno dello stesso multiverso che esplorerà la possibilità di approfondire la storia delle origini dell'Uomo Ragno, assente nell'interpretazione di Peter Parker da parte di Holland. La serie arriverà su Disney+.

Nel frattempo, ci sono ulteriori aggiornamenti sul film live action di Spider-Man con Miles Morales.

