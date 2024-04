Spider-Man: questo nuovo rumor sulla serie tv animata farà impazzire i fan del MCU

La nuova serie tv animata di Spider-Man in uscita per Disney+, nota ora come Your Friendly Neighborhood Spider-Man, è stata al centro di un'indiscrezione che farà certamente la gioia dei fan del Marvel Cinematic Universe.

Come forse saprete, la natura di Your Friendly Neighborhood Spider-Man - in precedenza nota come Spider-Man: Freshman Year - è stata sempre un po' confusa, fin dall'annuncio ufficiale dei Marvel Studios: originariamente concepita per essere ambientata prima degli eventi di Spider-Man: Homecoming, e quindi come un vero e proprio prequel dell'avventura dello Spider-Man di Tom Holland, la serie nel corso del suo sviluppo ha cambiato approccio, e ora sappiamo che sarà ambientata in una linea temporale alternativa del Multiverso, con parecchie variazioni sul tema: una tra tutte, Daredevil è stato il mentore di Spider-Man al posto di Iron Man.

Tuttavia, ora sembra che Your Friendly Neighborhood Spider-Man non sarà completamente distaccata dal MCU: secondo un nuovo 'scoop' del famoso insider Can We Get Some Toast, infatti, nella serie comparirà Uatu l'Osservatore, personaggio ricorrente della serie tv animata What If…?: lo scooper non ha fornito ulteriori dettagli in merito alla presenza di Uatu, né ha rivelato quanto sarà importante il ruolo che interpreterà, ma la sua inclusione potrebbe suggerire che Your Friendly Neighborhood Spider-Man sarà uno spin-off di What If, un po' come accadrà alla serie tv Marvel Zombies.

L'uscita della serie è attualmente prevista per l'autunno 2024. Nel frattempo, pare che i Marvel Studios stiano pianificando la creazione di un universo animato Marvel anni 90.

