Spider-Man? Secondo Nicolas Cage è il supereroe più figo di tutti!

Amazon è al lavoro con la Sony per una serie live-action su Spider-Man, intitolata Spider-Man Noir. In Spider-Man: Un Nuovo Universo era Nicholas Cage a doppiare il famoso supereroe.

Cosa ne pensa Cage del personaggio di Spider-Man?

Durante una recente intervista per Comicbook.com, nonché nostra fonte, l'attore ha rivelato che: "Beh, penso che sia un personaggio meraviglioso".

"È un personaggio che si presta a canalizzare alcuni dei miei attori preferiti del cinema noir. Non importa se le nuove generazioni non conoscono chi è [Humphrey] Bogart o [James] Cagney. Il punto è che quelle vocalizzazioni o i ritmi di Edward G. Robinson funzionavano. Funzionano davanti alla telecamera. Funzionano per quanto riguarda il modo in cui suonano. Spider-Man, per me, è il supereroe più cool", ha aggiunto.

E della serie, cosa ne pensa?

"Penso che abbinare questo al tono del cinema noir degli anni '30, l'età dell'oro del cinema, lo renda uno dei personaggi dei supereroi più entusiasmanti di tutti", ha dichiarato l'attore.

Cage è al momento uno dei protagonisti insieme a Pedro Pascal di Il Talento di Mr. C: correte a leggere la nostra recensione! Ma prima di lasciarci, fateci sapere se siete d'accordo con le affermazioni di Cage in merito al personaggio di Spider-Man e alla prossima serie live-action Spider-Man Noir!