Spider-Man, la serie animata torna a sorpresa su Disney Plus! Tutti i dettagli

Pochi giorni dopo l'improvvisa scomparsa da Disney+, Spider-Man: The Animated Series è ricomparsa dal nulla sulla piattaforma streaming, insieme alla risposta della Disney, che attribuisce la momentanea cancellazione a problemi tecnici ad un problema già noto che hanno cercato di risolvere. Alcuni fan avevano ipotizzato un approdo su Netflix.

In realtà la serie è ricomparsa su Disney+ e diversi fan hanno confermato la risoluzione di problemi precedentemente riscontrati come la formattazione di alcuni episodi.

Tuttavia sembra che non siano stati risolti dei bug che gli spettatori avevano segnalato in precedenza, quindi alcuni problemi persistono.



Spider-Man: The Animated Series è soltanto uno dei numerosi progetti tv targati Marvel su Disney+ ma i fan sono sempre in allerta per paura che qualcuno dei prodotti venga tolto dalla piattaforma. In ogni caso la serie è disponibile anche nella versione DVD e Blu-Ray.

Nel frattempo è in lavorazione il nuovo film ma i fan sono insorti per la mancata distribuzione del trailer di Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: The Animated Series è andata in onda dal 1994 al 1998, con Christopher Daniel Barnes come voce di Peter Parker, insieme a Sara Ballantine, Edward Asner, Roscoe Lee Browne, Rodney Saulsberry e Jennifer Hale.



Per saperne di più sulla piattaforma, scoprite le 5 serie tv da non perdere a maggio 2021 su Disney+, in attesa di poter vedere dall'11 giugno il nuovo show del Marvel Cinematic Universe, Loki.