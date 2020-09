Spider-Man, le serie prodotte da Sony arriveranno su Amazon Prime Video?

Dopo le ultime novità nel catalogo di Amazon Prime Video, vi segnaliamo un interessante rumor che riguarda i nuovi show prodotti dalla Sony incentrati sui personaggi apparsi nell'universo di Spider-Man.

Secondo quanto afferma Deadline infatti la multinazionale giapponese e quella guidata da Jeff Bezos sarebbero in procinto di firmare un accordo incentrato sulla distribuzione della serie su Silk, recentemente annunciata, e le opere successive, che entrerebbero a far parte del catalogo di Prime Video. Non sarebbe la prima volta che le due aziende lavorano insieme, avendo curato la produzione di serie quali "Sneaky Pete", "The Tick" e "The Boys". Il giornale fa sapere comunque che lo show incentrato su Silk sarà prima trasmesso in TV, per poi approdare in versione streaming su Amazon. I fan hanno reagito con interesse a questa voce di corridoio, in particolare pensando al fatto che una versione in streaming sarebbe molto più semplice da vedere in tutto il mondo, aumentando così le probabilità di successo della serie su Silk e le future opere che si andranno ad aggiungere al Venomverse.

Per ora si tratta di una notizia non confermata, siamo sicuri che nei prossimi mesi scopriremo come si sono concluse le trattative tra le due multinazionali. Infine vi segnaliamo un nuovo ed interessante progetto sci-fi di Amazon Prime Video.