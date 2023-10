Spider-Man, quali serie TV ci sono su Disney+?

Non solo film dedicati all'amichevole Spider-Man di quartiere: vediamo assieme quali sono le serie televisive che Disney+ ha in catalogo con protagonista l'Uomo Ragno, fra animazione per i più piccini e quella per un pubblico un po' più grande.

Cominciamo con Spider-Man, la serie animata del 2017. Su Disney+ potete trovare la prima e la terza stagione del prodotto, con ventisei episodi per la prima e dodici per la terza. In questa serie tra l'altro appare anche Miles Morales. Sempre dello stesso prodotto ci sono sei corti animati che raccontano le origini di questo Uomo Ragno.

Poi c'è Ultimate Spider-Man, anche in questo caso serie animata andata in onda dal 2012 al 2016. Su Disney+ ci sono tutte e quattro le stagioni composte da ventisei episodi l'una con tantissime avventure per quanto riguarda Spidey e gli altri eroi della Marvel che abbiamo imparato a conoscere, assieme a incursioni e avventure nello Spider-Verse con tantissime versioni dell'Arrampicamuri.

Sempre su Disney+ trovate anche The Spectacular Spider-Man del 2008, serie animata di due stagioni da tredici episodi l'una che però sulla piattaforma trovate accorpate in un'unica season.

Per i più piccoli c'è anche Spidey e i suoi fantastici amici: venticinque episodi per la prima stagione e ventotto per la seconda, con anche altre due dedicate ai corti (undici puntate la prima e dieci la seconda).

Tutto questo mentre ancora aspettiamo Spider-Man Freshman Year che sembra finita nel dimenticatoio, anche se per fortuna di Spider-Man Freshman Year abbiamo trama e personaggi.

E voi le avete viste queste serie dedicate a Spidey su Disney+? Qual è la vostra preferita? Ditecelo nei commenti!