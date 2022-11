Spider-Man, nuovo titolo per la serie tv Silk: in che universo narrativo sarà ambientata?

Dopo la conferma di Angela Kang come showrunner di Silk, emergono nuovi aggiornamenti sulla prima serie televisiva live-action legata al franchise di Spider-Man sviluppata da Sony Pictures con MGM+ e Prime Video.

Ora infatti sappiamo che la serie sarà ufficialmente intitolata Silk: Spider Society e sarà basata sui personaggi creati da Dan Slott e Humberto Ramos per la Marvel Comics: la storia seguirà Cindy Moon, una donna coreano-americana morsa dallo stesso ragno che ha morso Peter Parker, dopo la fuga dalla prigione in cui è rinchiusa nel tentativo di ritrovare la sua famiglia scomparsa. Ma in che universo narrativo sarà ambientata la serie?

Come forse alcuni di voi sapranno, infatti, Cindy Moon è stata interpretata da Tiffany Espensen nei film di Spider-Man ambientati nel Marvel Cinematic Universe, ma Silk: Spider Society non avrà nulla a che fare con Tom Holland o i Marvel Studios: l'annuncio della serie da parte di Deadline pubblicato qualche giorno fa faceva sapere che Silk è ambientata nel 'Sony Pictures Universe', vale a dire l'universo narrativo costituito finora da Venom e Morbius e che presto accoglierà anche Kraven il Cacciatore e il multiversale Madame Web: il sottotitolo della serie 'Spider-Society' lascia intendere che Cindy Moon non sarà l'unico personaggio con poteri ragneschi della storia, e chissà che la Sony non stia agendo parallelamente sul grande e sul piccolo schermo per creare il proprio franchise legato a Spider-Man, mentre i fan continuano a sperare in un possibile nuovo ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Naturalmente vi terremo aggiornati, dunque rimanete sintonizzati.