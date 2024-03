Spider-Man: con quale storia potrebbe continuare la serie animata nel revival su Disney+

In attesa di capire se il revival della serie tv animata di Spider-Man si farà davvero, dopo la richiesta del creatore dello show originale John Semper Jr, vogliamo portarci avanti e iniziare già a fantasticare su cosa dovrà includere il sequel.

La prima è ovviamente risolvere il cliffhanger di Mary Jane: se avete visto la serie originale ricorderete che l'ultimo episodio si risolse con la vittoria di Spider-Man contro il Green Goblin ma con Mary Jane rimasta intrappolata in un limbo.

Da allora, grazie ai piani per la stagione 6 mai realizzata, abbiamo saputo che negli episodi successivi previsti Madame Web avrebbe portato Spider-Man nella Londra del 19° secolo, dove il nostro avrebbe ritrovato MJ, senza i suoi ricordi. Le cose ovviamente non sarebbe andate così lisce: bloccato in questa nuova dimensione, infatti, Spider-Man avrebbe dovuto affrontare presto molte nuove sfide, dato che nella Londra vittoriana ci sarebbe stato anche Carnage e perfino Jack lo Squartatore. Inoltre, nel corso degli anni i creatori della serie hanno svelato diverse idee per adattamenti di numerose famose saghe Marvel, tra le quali Secret Wars a la Saga del Clone.

Tuttavia è improbabile che il revival di Spider-Man: The Animated Series avverrà mai: del resto su Disney+ nel 2024 uscirà Your Friendly Neighborhood Spider-Man, nuova serie tv animata originale dei Marvel Studios.

