Spider-Man: svelato il nuovo logo della serie tv animata di Disney+ e Marvel Studios

Arrivano importanti novità che riguardano la nuova serie animata dedicata a Spider-Man, recentemente rinominata Your Friendly Neighborhood Spider-Mann e di cui è stato condiviso il logo ufficiale presentato dalla Casa delle Idee e una breve sinossi di quello che verrà raccontato nel nuovo show televisivo sull’amato protagonista dei fumetti.

Dopo aver riportato le parole di Sam Raimi a proposito della possibilità di un suo quarto film di Spider-Man, torniamo ad occuparci dell’eroe newyorkese per parlare della nuova trasposizione animata in produzione presso i Marvel Studios.

Il fatto che il nuovo logo sia molto simile a quello presentato in precedenza rivela in qualche modo come, al di là del cambio nel titolo, la serie non dovrebbe discostarsi troppo da quanto già annunciato, con Peter Parker che per l’occasione si ritroverà come mentore Norman Osborn, in un particolare risvolto del multiverso che lo farà scontrare con molti inaspettati personaggi dell’universo Marvel.

Lo stile animato dovrebbe riprendere le radici del supereroe e, sebbene non sia ancora stata annunciata una data d’uscita ufficiale, pare certo che lo studio di produzione cercherà di fare debuttare lo show entro la fine del 2024 o nei primi mesi del 2025.

In attesa di scoprire di più e di poter vedere qualcosa di concreto rispetto alla nuova opera, vi lasciamo al rinnovato logo del prodotto, da scoprire in calce all'articolo, e alla notizia che Sony riporterà nelle sale cinematografiche tutti i film della saga di Spider-Man.

Su The Big Bang Theory, La Serie Completa (Stagione 1 - 12) è uno dei più venduti di oggi.