Spider-Man di Tom Holland comparirà in Invincible 2? Il rumor spiegato bene

Spider-Man di Tom Holland comparirà in Invincible 2? La seconda parte della nuova stagione di Invincible arriverà nel 2024 con una data ancora da decidere, ma nel frattempo una delle indiscrezioni più clamorose parla di un possibile cameo dell'Uomo Ragno nella serie tv di Prime Video.

Il rumor ha origine dai fumetti di Invincible, di cui la serie tv è un adattamento diretto, ed è circolato nelle scorse settimane dopo che lo show Prime Video ha introdotto sul piccolo schermo il villain Armstrong Levy, che si muove attraverso il Multiverso: proprio grazie al Multiverso e ad Armstrong Levy, infatti, Mark Grayson nei fumetti viaggiò dal suo universo a quello Marvel, dove fece la conoscenza di Spider-Man. La speranza di molti fan è che la serie di Amazon possa replicare quel mitico crossover anche in televisione, e in effetti ci sono diversi indizi che sembrerebbero puntare proprio in questa direzione.

Ad esempio, nel trailer ufficiale di Invincible 2 è presente un easter-egg dedicato a Peter Parker, e il cast della serie include anche il doppiatore di Spider-Man Josh Keaton, ma forse la 'prova' più importante in tal senso è che la Sony, che come saprete detiene i diritti di Spider-Man, ha un accordo televisivo con Amazon Prime Video, per il quale sta sviluppando anche la serie tv Silk dedicata alla supereroina del Ragno Verso della Marvel. Inoltre, parlando con The Hollywood Handle, lo showrunner di Invincible Simon Racioppa ha dichiarato: "Mi piacerebbe poter includere dei crossover con tutti i personaggi più famosi di DC e Marvel, ma nel caso specifico di Spider-Man...immagino che dobbiate aspettare per scoprirlo. La Marvel a volte concede in licenza i propri personaggi ad altri studi, a volte no".

Più difficile invece che, qualora Spider-Man dovesse comparire in Invincible 2, sarà proprio Tom Holland a doppiare il personaggio: l'attore della saga live-action, infatti, aveva già passato i compiti di doppiatore ad Hudson Thames per le serie tv animate dei Marvel Studios What If e Spider-Man: Freshman Year, e da questo punto di vista è molto più probabile un suo cameo in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, il terzo e ultimo film della saga animata di Prime Video.

A proposito di Spider-Man, Miles Morales e Prime Video, scoprite quando uscirà in streaming Spider-Man: Across the Spider-Verse.