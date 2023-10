Spider-Man, ufficiale! Trovato il sostituto di Tom Holland per il nuovo capitolo MCU

Come di certo già saprete Spider-Man 4 di Tom Holland non è l'unico progetto MCU in lavorazione per l'Uomo Ragno, dato che i Marvel Studios si stanno preparando a distribuire in esclusiva su Disney+ l'attesissima serie tv animata Spider-Man: Freshman Year, legata alla Saga del Multiverso.

La serie dovrebbe arrivare nel 2024, a diversi anni dall'annuncio ufficiale, e in queste ore sono emerse finalmente grosse novità in merito al cast: in un deposito ufficiale di copyright presso il Copyright Office degli Stati Uniti, infatti, è stato rivelato che il doppiatore Hudson Thames sostituirà Tom Holland nel ruolo di Spider-Man in Spider-Man: Freshman Year.

È la seconda volta che Thames interpreta Peter Parker per una serie tv animata dei Marvel Studios, dato che in precedenza il doppiatore aveva raccolto l'eredità di Tom Holland anche per la prima stagione di What If...?, la prima serie tv animata dei Marvel Studios. Anche quel progetto, dedicato a realtà alternative del Marvel Cinematic Universe, era basato sulla Saga del Multiverso, e Spider-Man: Freshman Year può esserne considerato una sorta di spin-off, dato che racconterà una nuova storia di origini per Peter Parker con diverse variazioni - o per meglio dire Varianti - rispetto a quanto visto nella trilogia live-action diretta da Jon Watts.

Ricordiamo che Charlie Cox, che interpreta Daredevil nel MCU e che era già apparso per un cameo in Spider-Man: No Way Home, doppierà una nuova versione di Matt Murdock per Spider-Man: Freshman Year, nel quale Daredevil dovrebbe figurare come mentore di Spider-Man. Curiosamente, si dice che i due personaggi siano destinati a rincontrarsi anche in live-action, con numerose indiscrezioni che in precedenza hanno anticipato possibili collegamenti tra Daredevil: Born Again e Spider-Man 4.

Spider-Man: Freshman Year non ha ancora una data d'uscita su Disney+, ma la serie è già stata rinnovata per una seconda stagione intitolata Spider-Man: Sophomore Year.