Spider-Man No Way Home, perché il costume di Goblin cambierà?

Spider-Man No Way Home riunirà i Sinistri Sei, anzi, cinque da quel che sappiamo. Tra questi ci sarà anche Goblin, che cambierà look, come abbiamo intravisto nel poster. Ma come mai è stata fatta questa scelta circa il costume di Goblin?

Secondo quanto abbiamo visto nel poster pubblicato, Green Goblin non avrà più la maschera, sostituita da un paio di occhiali da sole e un cappuccio. Secondo Willem Dafoe, i costumi odierni sono sicuramente più comodi, e potremo scoprire nel corso del film che contiene in sé una serie di trucchetti. Infatti nella descrizione leggiamo che il costume presenterà una tracolla marrone e una cintura con una borsa portabombe. Molto probabilmente uno dei motivi principali per cui ci sarà questo grande cambiamento è la volontà di dare un taglio nuovo a personaggi già apparsi nella trilogia di Raimi e nei due The Amazing Spider-Man. Inoltre c'è anche la voglia di far passare al livello successivo il personaggio, integrando altri elementi importanti al costume, e rendendolo ancora più pericoloso. Il mondo di Spider-Man sta pian piano cambiando, evolvendosi sempre più, ed è giusto che anche i villain si adattino a questo. Anzi, soprattutto.

Intanto l'arrivo di Spider-Man in sala si avvicina sempre più. Potremo, infatti, vedere il film a partire dal 15 Dicembre nei cinema italiani!