Spider-Man No Way Home, quando potrebbe uscire il nuovo trailer e cosa svelerà

Mentre arrivano notizie sulla durata di Spider Man No Way Home, tutti si chiedono quando uscirà il prossimo trailer del film con Tom Holland e cosa rivelerà. Ecco ciò che sappiamo.

Il primo trailer di No Way Home è uscito ormai più di due mesi fa, dopo un clamoroso leak. Adesso, quando manca poco più di un mese all'approdo in sala del film, previsto per il 17 Dicembre, è tempo di scoprire nuove curiosità nel trailer finale della pellicola. Anche in questo caso ci sono stati dei leak, che hanno portato agli occhi di molti le immagini ancora non lavorate al meglio dai responsabili degli effetti speciali.

Secondo gli insider a questo punto sarebbe ormai una questione di giorni. Infatti il trailer del film diretto da Jon Watts dovrebbe uscire entro la settimana o poco più, e secondo i leak trapelati, potrebbe rivelare e confermare alcune cose. In primis sarebbe ormai confermata la presenza di di Maguire e di Garfield, anche se non c'è certezza che lo scopriremo effettivamente nel nuovo trailer.

Avremo invece più informazioni sugli altri due costumi da Spider-Man che vedremo nel film, e su quello indossato da uno dei cattivi, il Goblin di Willem Dafoe. Ovviamente nel nuovo trailer tutti adesso si aspettano di scoprire qualche altra sorpresa, magari di trama. Chissà, potremo saperlo solo fra pochi giorni (forse).