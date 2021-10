Spider-Man: No Way Home, vedremo un cameo di Scarlet Witch? Un piccolo indizio

In attesa dell'uscita di Spider-Man: No Way Home, i fan si divertono a immaginare un crossover con Dune e Zendaya e vanno a caccia di qualsiasi indizio per scoprire dettagli in più sulla trama. Le ultime copertine della rivista Empire dedicate al film hanno dato offerto uno spunto per ipotizzare la presenza, almeno in un cameo, di Scarlet Witch.

Nell'illustrazione, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, sono presenti alcuni riferimenti a personaggi già confermati in Spider-Man: No Way Home, come Doctor Octopus ed Electro, ma a ben guardare, secondo qualcuno, la cover racconta anche dell'altro. La scritta "Empire", infatti, è in rosso con motivi esagonali bianchi.

Potrebbe trattarsi di un caso, di una semplice scelta estetica per il titolo della rivista... o potrebbe trattarsi di un riferimento a WandaVision, e anticipare in qualche modo la comparsa di Scarlet Witch. Il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen, per altro, è già previsto nel cast di Doctor Strange and the Multiverse of Madness, e una sua apparizione nel terzo capitolo di Spider-Man sarebbe quindi tutt'altro che campata in aria.

Staremo a vedere. Quando Spider-Man: No Way Home sarà al cinema, dal 17 dicembre, sarà finalmente chiaro anche se ci saranno gli altri due storici interpreti che hanno preceduto Tom Holland nel ruolo di Peter Parker. Se non sarà così, i fan potranno comunque consolarsi con i film di Tobey Maguire e Andrew Garfield in arrivo nei nuovi cofanetti Blu-ray.