Spiderwick - Le Cronache, la serie si farà ma non su Disney+! Ecco dove uscirà

Disney+ ha cancellato Spiderwick - Le cronache, ma la serie ha trovato una nuova casa, difatti un’altra piattaforma streaming ha comprato i diritti per la distribuzione.

La piattaforma Roku ha comprato i diritti per distribuire Spiderwick – Le cronache, adattamento dei popolari libri fantasy per bambini di Tony DiTerlizzi e Holly Black. La serie di otto episodi, prodotta da Paramount Television Studios e 20th Television, sarà trasmessa in anteprima sulla piattaforma all'inizio del 2024. Brian Tannenbaum, Head of Originals di Roku Media ha dichiarato:

“È un onore portare Le cronache di Spiderwick, una spettacolare storia piena di avventure condotta dagli incredibili Christian Slater e Joy Bryant, in esclusiva su The Roku Channel, non vediamo l'ora di presentare questa serie squisitamente artigianale, immaginata da un team creativo di livello mondiale, a milioni di streamer.”

"Siamo entusiasti che Spiderwick – Le cronache abbia trovato una nuova casa e vogliamo ringraziare The Roku Channel per la sua appassionata collaborazione. Il nostro showrunner Aron Eli Coleite ha realizzato una serie bellissima, piena di tutto l'incanto che ha reso i libri così amati, e non vediamo l'ora che il pubblico conosca questi meravigliosi personaggi". Ha detto Nicole Clemens, presidente di Paramount studio TV.

Spiderwick – Le cronache segue la storia della famiglia Grace, che si trasferisce da New York al Michigan nella casa ancestrale del bisnonno. Al loro arrivo, i Grace non solo scoprono i misteri nascosti nella tenuta Spiderwick, ma anche un mondo segreto e fantastico che li circonda.