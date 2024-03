Spiderwick - Le Cronache, nuovo sguardo alla serie reboot con il primo trailer

Dopo il primo teaser di Spiderwick - Le Cronache che aveva anticipato l'incanto della tenuta della famiglia Grace, il primo trailer della nuova serie TV ci catapulta nel fantastico mondo di Faerie!

L'adattamento live-action dei romanzi di Tony DiTerlizzi e Holly Black ha finalmente la sua serie TV, pronta a debutta a metà aprile su Roku TV dopo che Disney+ ha rinunciato all'adattamento di Spiderwick - Le Cronache.

Nelle prime immagini del trailer facciamo la conoscenza della famiglia Grace: Helen (interpretata da Joy Bryant) seguita dai figlioletti Mallory ( Mychala Lee), Jared (Lyon Daniels) e Simon (Noah Cottrell) si trasferiscono nella tenuta di Spiderwick dove scopriranno ben presto che le creature che abitano le pagine della "Guida pratica al mondo fantastico che ti circonda" scritta dal nonno Arthur Spiderwick sono reali e dovranno mettercela tutta per proteggere il manuale dall'orco assassino, Mulgarath. Nel cast anche Jack Dylan Grazer ( direttamente Shazam! ) nel ruolo di Thimbletack, Momona Tamada nel ruolo di Emiko e Alyvia Alyn Lind come Calliope.

La serie, divisa in otto episodi, amplia il franchise dopo l'adattamento cinematografico di Mark Waters del 2008 con protagonista Freddie Highmore. Riuscirà la serie TV ha raggiungere il successo del film e portare la magia dei romanzi bestseller? Non ci resta che attendere il 19 aprile per scoprirlo!

