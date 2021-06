Spidey And His Amazing Friends, Disney svela la data d'uscita della serie di Spider-Man!

Spider-Man sta tornando sul piccolo schermo con una nuova serie di Disney Junior intitolata Spidey And His Amazing Friends che arriverà su Disney Channel e Disney Junior in USA venerdì 6 agosto.

Il protagonista sarà affiancato dei suoi amici preferiti, Gwen Stacy, Miles Morales, Black Panther, Hulk, Ms. Marvel e tanti altri, mentre affrontano alcuni dei più grandi nemici della Marvel.



La serie segue Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales e le loro avventure nei panni dei giovani eroi che si uniscono a Hulk, Ms. Marvel e Black Panther per sconfiggere nemici come Rhino, Doc Ock e Green Goblin e imparare che il lavoro di squadra è il modo migliore per salvare la situazione.



Il cast include Benjamin Valic (Sonic the Hedgehog) come Peter Parker, Lily Sanfelippo (The Chicken Squad di Disney Junior) come Gwen Stacy e Jakari Fraser (Ben Is Back) come Miles Morales.



Lo spettacolo vanta anche una simpatica sigla di Patrick Stump dei Fall Out Boy, che era entusiasta di poter lavorare su un progetto Marvel:



"Sono un nerd Marvel", ha detto Stump. "Ma ero tipo, beh, questa sarà probabilmente la prima volta che molti bambini di questa generazione vedranno Spider-Man. Cosa significa? C'è così tanta storia dietro a ciò".



Per quanto riguarda invece lo Spider-man cinematografico ecco la nostra guida allo streaming per vedere tutti i film dedicati a Spider-Man e gli ultimi aggiornamenti su Spider-Man: No Way Home.