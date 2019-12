Ecco spiegato il finale della prima stagione di The Witcher

The Witcher è finalmente su Netflix, e in molti avranno già terminato la visione della prima stagione. Per coloro che hanno avuto occasione di vedere il finale, ne ripercorriamo insieme gli avvenimenti.

L'ultimo episodio della prima stagione di The Witcher, Molto di più, è occupato in gran parte dalla battaglia di Sodden Hill, dove Yennefer (Anya Chalotra) e altri maghi della Confraternita stanno cercando di evitare l'avanzata di Nilfgaard, le cui truppe sono guidate da Fringilla.



Geralt (Henry Cavill), nel frattempo, è ancora ferito e stordito, ma riesce a recuperare le forze grazie a Visenna, una maga che lo guarisce e che si rivela essere... sua madre.



Ciri (Freya Allan), invece, viene ospitata dalla donna che aveva incontrato nei giorni precedenti, e che vorrebbe che la ragazza restasse e diventasse la figlia che non ha mai avuto.



Mentre a Sodden Hill il conflitto precipita fino a raggiungere il suo climax, in cui Tissaia sprona Yennefer a lasciarsi andare e scatenare il caos (cosa che fa, assorbendo il fuoco che la circonda e riversandolo sui suoi nemici), Geralt, accompagnato dall'uomo che lo aveva aiutato a viaggiare dopo l'attacco subito, raggiunge un'abitazione, la stessa in cui è ospite Ciri: l'uomo e la donna sono infatti marito e moglie.



Quando Geralt scopre che è lì che si trova Ciri, si avvia per i boschi limitrofi, dove nel frattempo era andata la ragazza, decisa a proseguire nella sua ricerca dello strigo.



Ciri e Geralt, finalmente, compiono il loro destino e si incontrano. Ma a concludere l'episodio e l'intera stagione arriva inaspettata la domanda di Ciri: "Chi è Yennefer?".



Come possiamo vedere, sono molti i quesiti con cui ci lascia la prima stagione della nuova serie Netflix: Cosa sarà successo a Yennefer? Come possono i poteri di Ciri averla percepita? Che fine hanno fatto Jaskier e Roach? Cosa accadrà ora che Geralt e Ciri sono finalmente riuniti? Ci saranno altre scene di Geralt nella vasca? Ok, dai, quest'ultima domanda non è poi così fondamentale.



