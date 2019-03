Spielberg, Abrams e Shyamalan nel video-annuncio della AppleTV+!

Apple ha presentato al mondo AppleTV+, nuovo servizio streaming che debutterà a maggio e conterrà in un solo abbonamento prodotti di altri servizi e canali tra i quali CBS e HBO. Per l'occasione Apple ha pubblicato un video con i grandi volti dell'industria con cui ha già stretto accordi.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, è aperto da Steven Spielberg, presente anche in prima persona sul palco per parlare di Amazing Stories. Seguono altri importanti registi e attori come J.J. Abrams, Sofia Coppola, M. Night Shyamalan, Ron Howard, Octavia Butler, Damien Chazelle, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Hailee Steinfeld.

Tutte le personalità apparse nel video hanno stretto accordi con la Apple nei mesi scorsi per la produzione di contenuti esclusivi. Sono saliti sul palco della presentazione anche Aniston, Witherspoon e Steve Carell per parlare del loro show mattutino, seguiti poi da Jason Momoa, Kumail Nanjiani, J.J. Abrams e Oprah Winfrey. Tra i presenti è stato avvistato anche Captain America in persona, Chris Evans, che sarà protagonista e produttore esecutivo dell'adattamento di Defending Jacob.

Tra gli show più attesi in arrivo su AppleTV+ segnaliamo anche Are You Sleeping con Octavia Spencer, il dramma sugli agenti della CIA con Brie Larson - altra attrice del Marvel Cinematic Universe -, e una commedia sviluppata dai creatori di C'è sempre il sole a Philadelphia.