Spike Jonze e Joaquin Phoenix di nuovo insieme per una nuova serie Netflix

Spike Jonze è assente dalla regia (per quanto riguarda i lungometraggi di finzione) da oltre 10 anni, dato che il suo ultimo lavoro è stato Lei, che vedeva protagonista Joaquin Phoenix. Ebbene, il suo ritorno dietro la macchina da presa potrebbe riformare questa coppia, dato che il regista è al lavoro su una serie fantascientifica per Netflix.

I dettagli sulla serie sono emersi per la prima volta in un articolo di Puck dello scorso anno, in cui si affermava che Jonze stava "tranquillamente lavorando" a una serie per Netflix, descritta come "sontuosa". L'articolo menzionava che la serie non era ancora stata annunciata, ma che era stata messa insieme una writer's room.

Da un altro articolo di What's On Netflix, apprendiamo che il progetto sarà una serie limitata di genere fantascientifico. Oltre a questo, pare che Jonze scriverà e dirigerà il progetto, che viene descritto come "sulla buona strada per essere uno degli show più costosi nella storia di Netflix".

L'articolo prosegue affermando che Phoenix sarebbe stato preso in considerazione per il progetto e gli sarebbe stato offerto il ruolo di protagonista. Se Phoenix dovesse accettare, si riformerebbe appunto la coppia già presente nell'ultimo lavoro di Jonze, Lei uscito nel 2013. Da allora, il regista non ha più diretto film o serie, ma si è dedicato spesso alla regia di videoclip e al documentario sui Beastie Boys uscito su Apple TV+, The Beastie Boys Story.

Prossimamente, vedremo Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone nel film diretto da Ridley Scott.

Inoltre, secondo quanto riportato dal noto scooper Daniel Richtman, solitamente attendibile, Spike Jonze sarebbe anche al lavoro su un altro progetto parallelo sempre per Netflix; in questo caso si tratterebbe di una serie animata incentrata sul concept dell'album degli Arcade Fire, The Suburbs. Gli Arcade Fire e Jonze hanno spesso collaborato in passato: i primi hanno scritto la soundtrack di Lei, mentre il secondo ha diretto per loro il videoclip di Afterlife.