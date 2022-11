Spike Lee regista e produttore di una serie prodotta per Amazon Prime Video

Come riportato da Deadline, Spike Lee sarà regista e produttore esecutivo di una nuova serie drammatica per Amazon Prime Video. La serie in questione è descritta come una storia di formazione, il consueto "coming of age drama", che sarà scritta da Jalysa Conway (9-1-1: Lone Star) e Rebecca Murga (Swagger), entrambe veterani dell'esercito.

Scritto da Conway e Murga, la serie attualmente senza titolo è ambientata nel mondo del rigoroso programma militare ROTC (Reserve Officers’ Training Corps) di un'importante università, dove studenti di ogni estrazione sociale si spingono a limiti che non avrebbero mai pensato possibili.

Il progetto si basa sulle esperienze personali di Conway e Murga. Entrambi hanno frequentato la ROTC per pagarsi l'università prima di partire per il servizio militare attivo. I due hanno già lavorato insieme al Rideback TV Incubator, un programma lanciato da Rideback e MRC di Dan Lin in cui scrittori provenienti da contesti diversi hanno l'opportunità di creare i propri show. Conway e Murga hanno collaborato per il dramma ROTC e un video di presentazione del progetto ha attirato l'attenzione di Spike Lee, che è salito a bordo come regista e produttore esecutivo.

Conway, veterana dell'Aeronautica, ha recentemente ricoperto il ruolo di produttore supervisore in 9-1-1: Lone Star, che è alla sua quarta stagione su Fox. In precedenza è stata scrittrice delle serie Shondaland della ABC Grey's Anatomy e Scandal. Murga, veterano dell'esercito americano, è attualmente sceneggiatrice e regista di Swagger, serie distribuita su Apple TV+.

Per Spike Lee si tratta di un ritorno al piccolo schermo dopo aver prodotto e diretto alcuni episodi della serie She's Gotta Have It, adattamento Netflix del suo film omonimo del 1986 (uscita in Italia però col titolo Lola Darling). Netflix ha cancellato She's Gotta Have It dopo due stagioni.

L'ultimo film del regista è stato Da 5 Bloods - Come fratelli, con il compianto Chadwick Boseman, sempre per il colosso dello streaming.