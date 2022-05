Spin-off su Daryl, Norman Reedus conferma: dopo l'addio di Melissa McBride si farà!

Dopo l'addio di Melissa McBride a The Walking Dead, le cose cambiano per il futuro della serie. Infatti lo spin-off dedicato a Daryl e Carol perde uno dei suoi protagonisti, e recentemente ha salutato anche la showrunner Angela Kang. Norman Reedus ha però confermato: la serie si farà.

L'attore ha parlato ai microfoni del The Tonight Show con Jimmy Fallon, dove ha ammesso di rispettare la decisione della collega, che crea però un terremoto, cambiando i programmi originari.

"Sì, so che sarà molto diverso dallo show [previsto]" ha confermato Reedus. "Sai, all'inizio eravamo io e Carol, io e Melissa McBride, e lei ora sta prendendo una pausa. Sai, 12 anni sono un impegno estenuante e lei voleva prendere una pausa. Dunque lo sta facendo e se lo merita. E in un certo senso è arrivato a me: immagino che quei personaggi si incontreranno di nuovo ad un certo punto. E potrei anche incontrare altri protagonisti lungo la strada. Ma lei si sta prendendo una pausa. Nel frattempo, gli altri sono tipo, 'Ehi, vuoi andare in missione?' E io sono tipo, 'Sì'."

Dunque nonostante gli addii sembra che vedremo anche dei ritorni: di chi si tratterà secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti, intanto restiamo in attesa di altre novità sullo spin-off in arrivo.