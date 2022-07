The Walking Dead, nello spin-off Daryl le vecchie glorie dello show? Parla Norman Reedus

In attesa della presentazione della terza parte dell'ultima stagione di The Walking Dead prevista in autunno, i fan sono proiettati anche sui progetti futuri del franchise, che riguardano anche uno spin-off dedicato a Daryl. Nella serie ci saranno anche diversi personaggi provenienti dalla serie madre?

AMC ha parlato in diverse occasioni della serie e ora Norman Reedus ha anticipato la presenza di alcuni personaggi di The Walking Dead che naturalmente influenzerebbero la narrazione dell'intero universo dello show.



Nel 2020 il progetto è stato annunciato come uno spin-off su Daryl e Carol e i fan avevano ipotizzato un viaggio dei due personaggi in New Mexico, sulla base di una conversazione presente nella stagione 10. Tuttavia la teoria si è dimostrata sbagliata perché AMC ha svelato che lo spin-off su Daryl sarà ambientato in Europa.



Una scelta che ha scombussolato i piani degli stessi attori, e che ha inciso nel casting dello show: all'ufficializzazione di questa scelta della produzione Melissa McBride ha abbandonato lo spin-off perché impossibilitata a trasferirsi all'estero per la durata delle riprese.



L'unica ragione di un'ambientazione straniera per The Walking Dead è legata al Civic Republic Military. E inoltre l'unico legame di Daryl con l'Europa è rappresentato da Rick Grimes:"Stavo per fare uno spin-off, io e Melissa [McBride] l'avremmo fatto insieme, ma lei voleva prendersi una pausa e si merita una pausa. E mi dicevano 'Ehi, vuoi andare in missione mentre lei si prende una pausa?'. E ho risposto 'Sì, andiamo in missione!'. Quindi andrò in Europa. Alcuni dei nostri personaggi sono perduti e forse ne incontrerò uno o due".



Quindi è proprio grazie a questa missione in Europa che i fan potranno probabilmente rivedere diversi personaggi molto amati come Rick e Michonne?

Norman Reedus ha ricordato che lo spin-off sarà completamente diverso da The Walking Dead.