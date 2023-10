Lo spin-off Disney+ di Black Panther sarà una serie animata? Gli ultimi rumor

Se c'è un personaggio che non ci ha messo molto tempo a diventare una vera e propria icona all'interno dell'universo cinematografico Marvel, questo è Black Panther. Ecco perché quando nel 2021 è stato annunciato lo spin-off, ora denominato Wakanda, non ne siamo affatto rimasti sorpresi, anzi era più che prevedibile non trovate?

Ebbene ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il progetto è stato messo sotto gli occhi del mondo degli appassionati Marvel, ma ad oggi ancora sono molto poche le informazioni che si hanno su di esso.

Tra le poche informazioni che sappiamo c'è infatti quella che riguarda il regista di Black Panther, il quale parteciperà anche alla realizzazione di Wakanda. Tuttavia, di recente ci è stata data anche un'altra notizia di fondamentale importanza per capire l'impronta che sarà data allo spettacolo.

Sembra infatti che questo spin-off sarà animato, ciò potrebbe significare ovviamente una minore spesa a livello di budget, oltre al fatto che potrebbe portare in molti a considerarla una visione "non obbligatoria" per capire gli eventi successivi di questo universo condiviso.

Voi che ne pensate? Se ve la foste persa intanto ecco la nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever. Oltretutto, sapevate che The Marvels sarà il film più breve dell'MCU?