Gli spin-off di Power sono stati interrotti per il Coronavirus

Come sta accadendo per tante altre produzioni seriali o cinematografiche, l'esplosione dell'emergenza Coronavirus sta portando all'interruzione dei lavori e gli spin-off di Power non fanno eccezione.

Ora che il numero di casi accertati negli Usa sta salendo, Starz ha infatti deciso di stoppare due degli spin-off di Power ordinati lo scorso febbraio. Nello specifico, si tratta di Power Book II: Ghost e Power Book III: Raising Kanan, la cui produzione si stava svolgendo a New York, dove al momento ci sono 269 contagiati. In generale, lo stato di New York è quello che ha fatto registrate il maggior numero di casi, 613. Lo stop è diventato effettivo a partire da venerdì, anche se stando a quanto riporta Deadline, almeno le sceneggiature sono state completate. Per ora è prevista una sola settimana di interruzione, ma è lecito ipotizzare che lo stop sarà più lungo.



Non ci sono, invece, notizie ufficiali sullo stato degli altri due spin-off, Power Book IV: Influence e Power Book V: Force (quest'ultimo ambientato a Los Angeles), anche se in questo caso sembra che la produzione non fosse ancora iniziata e dunque semplicemente verrà rimandata a data da destinarsi.

Ricordiamo che il debutto dello spin-off Ghost era previsto per questa estate su STARZPLAY, ma non è escluso che verrà posticipata. Per quanto riguarda Raising Kanan, il prequel che vedrà Mekai Curtis nella parte del protagonista, non era stata ancora annunciata una finestra di lancio.