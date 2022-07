The Walking Dead, nuove preziose informazioni sullo spin-off di Rick e Michonne!

Lo spin-off su Rick e Michonne è stato annunciato nei giorni scorsi al Comic-Con di San Diego e come confermato da AMC in un comunicato stampa, Andrew Lincoln e Danai Gurira saranno coinvolti nello show non solo in veste di protagonisti ma anche dal punto di vista creativo.

Le star di The Walking Dead "sono state attivamente coinvolte nel processo di ideazione e costruzione del progetto e soprattutto nella continuazione della storia dei loro personaggi", ha confermato la rete. Inoltre, proprio per promuovere questa nuova serie tv si legge: "Non sono più chi erano. Le uniche persone che possono riportarli indietro sono l'un l'altro".

Archiviati i film stand-alone su Rick Grimes, questa nuova serie tv avrà lo scopo di mostrarci non solo quale è stato il destino del vice-sceriffo ma anche, quello di ricongiungerlo con la donna da lui amata, che da tempo si è allontanata dallo show principale proprio per partire alla sua ricerca.

Nella sinossi ufficiale si legge: "Separati dalla distanza. Da un potere inarrestabile. Dai fantasmi di chi erano. Rick e Michonne vengono gettati in un altro mondo, costruito su una guerra contro i morti... E, infine, una guerra contro i vivi. Riusciranno a ritrovarsi e a riconoscere chi erano in un luogo e in una situazione totalmente nuova? Sono nemici? Amanti? Vittime? Vincitori? Senza l'altro, cosa sono?".

Un Rick gravemente ferito è scomparso durante l'episodio 5 della nona stagione di The Walking Dead "What Comes After". Sebbene sia stato portato in salvo a bordo di un elicottero militare della Repubblica Civica, è stato creduto morto dai suoi amici e dalla sua famiglia per sei anni. Michonne però non si è mai arresa, e nella stagione 10 si è decisa di partire per trovarlo e riportarlo a casa dai loro figli.