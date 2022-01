Spin-off di Suicide Squad, a costa sta lavorando James Gunn?

Solo qualche giorno fa James Gunn ha rivelato di essere a lavoro su un nuovo spin-off di Suicide Squad precisando però, di non poter dare altre informazione al riguardo. Proviamo dunque a scoprire insieme quale potrebbe essere il soggetto di questa nuova serie tv attualmente in produzione.

Da tempo ormai sappiamo che Warner Bros vuole creare con il DCEU un vero e proprio franchise esteso sul modello del MCU, collegando tra di loro vari show televisivi e film diretti al cinema. Come ha rivelato Gunn, la serie prossimamente in arrivo su HBO Max sarebbe nata in qualche modo da The Suicide Squad, ma avrebbe assunto un approccio tonale totalmente diverso da Peacemaker. Non si tratterà di una commedia dunque.

Per prima cosa, consideriamo l'elenco dei personaggi che sono sopravvissuti agli eventi di The Suicide Squad: oltre a Peacemaker, abbiamo Harley Quinn (Margot Robbie), Robert DuBois / Bloodsport (Idris Elba), Cleo Cazo / Ratcatcher II (Daniela Melchior), King Shark (Sylvester Stallone e Steve Agee) e Weasel (Sean Gunn). Lo spin-off in questione potrebbe però essere anche un prequel, e raccontare dunque la storia di uno dei personaggi che hanno perso la vita nel corso del film DC. In tal senso il più quotato sembra essere Abner Krill / Polka-Dot Man (David Dastmalchian).

In molti pensano che lo show potrebbe riunire vari personaggi di The Suicide Squad, e i fan del frachise sperano in qualche modo in un lancio dei Segreti Sei. Al momento, non c'è modo di sapere esattamente quale potrebbe essere il secondo spin-off di The Suicide Squad. Ma dato il successo di Peacemaker, siamo certi che James Gunn riuscirà a creare qualcosa di assai spettacolare. Voi cosa ne pensate?