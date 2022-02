Suicide Squad, James Gunn sul nuovo spin-off: 'Sarà molto diverso da Peacemaker'

James Gunn è a lavoro su un nuovo spin-off di Suicide Squad ma per il momento non ci è ancora chiaro quale sia. Stando a quanto riportato in una recente intervista però, sappiamo che sarà molto diverso da Peacemaker.

"Non voglio togliere nulla allo sceneggiatore/regista di The Suicide Squad e creatore di Peacemaker James Gunn. Penso che sia stato un partner fantastico, quindi farò in modo che sia lui a rivelare tutte le prossime novità sul franchise" ha detto Casey Bloys, capo della programmazione HBO, lasciando la parola al papà di Guardiani della Galassia.

"Non voglio dire nulla di più per il momento", ha dichiarato poi il regista. "È connesso a questo universo ma devo ammettere che sarà molto diverso Peacemaker; non sarà dello stesso genere. Non sarà una commedia come Peacemaker, ma sarà comunque parte dello stesso universo".

Nella stessa conferenza stampa è stata poi annunciata anche la seconda stagione di Peacemaker. John Cena dunque tornerà ancora una volta a vestire i panni dello strambo pacifista disposto a tutto per il mantenimento della pace. Voi cosa ne pensate di questa notizia? Come sempre, diteci la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito. Insomma, si preannuncia una lunga collaborazione tra James Gunn e HBO.