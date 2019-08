Niente spin-off per Supernatural: 'L'essenza e il sangue dello show sono Jared e Jensen'

Dopo due tentativi (non andati a buon fine) di dar vita a uno spin-off della più longeva serie tv di casa The CW, Supernatural, il presidente del network rivela che non ci sono piani per ulteriori spin-off.

Anche se rimarrà orfana di uno degli show di più grande successo nella sua (seppure non troppo lunga) storia, The CW non tenterà di sostituire Supernatural con un suo spin-off.

"Sono stato coinvolto in due spin-off che non hanno funzionato. Non abbiamo più avuto ulteriori discussioni su altri spin-off. Tendo a pensare, ormai, che l'essenza e il sangue dello show siano Jared e Jensen".

Queste le parole di Mark Pedowitz, Presidente The CW, durante i TCA del network, come riportate anche da Eric Goldman di Fandom e similmente da Michael Schneider di Variety.

Parole non difficili da comprendere, tuttavia, soprattutto visto che, proprio come inteso dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, fin dall'inizio l'anima dello show è sempre stata il rapporto tra i due fratelli, egregiamente interpretati da Jensen Ackles e Jared Padalecki.

In quanto ai due backdoor pilot a cui fa riferimento Pedowitz, ricordiamo che erano stati inseriti nel corso della serie con l'intenzione di dar vita ai famigerati spin-off: il primo, Supernatural: Tribes, con Nathaniel Buzolic (The Vampire Diaries, The Originals) e Lucien Laviscount (Snatch, Scream Queens), è andato in onda con il titolo di Bloodlines come ventesimo episodio della nona stagione; il secondo, Supernatural: Wayward Sisters, in onda con l'omonimo titolo come decimo episodio della tredicesima stagione, riprendeva i personaggi dello Sceriffo Jody Mills, interpretato da Kim Rhodes (Zack e Cody al Grand Hotel, Criminal Minds), lo Sceriffo Donna Hanscum, interpretato da Briana Buckmaster (Continuum, Frequency), Claire Novak, ovvero Kathryn Newton (Halt and Catch Fire, Big Little Lies) e Alex Jones, a.k.a. Katherine Ramdeen (The Super Alliance, Almost Human). Entrambi, come già ribadito, non hanno poi ricevuto l'ordine per una stagione completa.

Non ci resta dunque che goderci quest'ultima stagione di Supernatural e prepararci a salutare (per davvero) i Fratelli Winchester.