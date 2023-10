Gli spin-off di The Walking Dead porteranno a un crossover? La clamorosa indiscrezione

Mentre The Walking Dead: Daryl Dixon volge lo sguardo alla seconda stagione, l'universo dei non morti creato da Robert Kirkman e portato sul piccolo schermo da Frank Darabont per AMC potrebbe riservarci ancora tante, tante sorprese e si parla già di un crossover tra gli spin-off!

Sebbene The Walking Dead sia terminato con l'undicesima stagione, le avventure dei personaggi più amati avranno ancora vita lunga attraverso la produzione di numerosi spin-off della serie madre. E non solo: durante un panel per la serie TV dedicata alle vicende di Daryl Dixon in terra francese, Scott M. Gimple, Chief Content Officer di TWD per AMC non ha nascosto la possibilità di un crossover tra The Walking Dead: Dead City , The Walking Dead: Daryl Dixon e The Walking Dead: The Ones Who Live: "Non è stato pianificato - ha sottolineato Gimple - Sarebbe bello, però, vederlo, il mio sogno sarebbe quello di far in modo che i tre show convergano, sul pian narrativo, in uno solo". Dopo tanti spin-off, un crossover potrebbe essere la strada giusta da percorrere per la felicità dei fan di TWD.

Se si parla, invece, di una dodicesima stagione di The Walking Dead, Gimple sembra essere più cauto: "non sono contrario" ma considerata l'attiva produzione di spin-off in programma, un reboot della serie originale sembra ancora molto lontano.

Al momento, secondo Dan McDermott (presidente di AMC Studios) siamo alla "Fase Due" dell'universo di The Walking Dead costruita dalle prime stagioni dello spin-off su Daryl Dixon e Dead City: sapevate che inizialmente, TWD sarebbe dovuta proseguire con Maggie e Negan?